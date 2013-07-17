Розвиток об’єкта спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат» сприятиме розвитку всього регіону
Подано пропозиції на фінансування
Стан виконання доручення Президента України щодо забезпечення сталого розвитку української частини українсько-словацько-німецького природного об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО „Букові праліси Карпат та давні ліси Німеччини” обговорили на
засіданні постійної комісії Закарпатської обласної ради з питань екології та використання природних ресурсів, повідомляється на сайті ОДА.
"На території Закарпаття є унікальний природний об’єкт, розвиток якого прокладе шлях і до розвитку навколишніх населених пунктів. Дозволить ефективно вирішувати соціально-економічні проблеми гірських сіл, що зумовлюють завдання Президента України", - відзначив заступник голов облдержадміністрації Михайло Попович.
Ужанським НПП подано у Департамент заповідної справи Мінприроди України пропозиції до Плану заходів, а також пропозиції на фінансування в рамках українсько-німецького проекту „Посилення системи природоохоронних територій України”.
Карпатським біосферним заповідником, Рахівською райдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування нещодавно підписаний Меморандум про співпрацю в збереженні і сталому використанні природних комплексів Карпатського біосферного заповідника. Ключовим питанням Меморандуму є врегулювання питань, пов’язаних з розробкою та погодженням Проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території Карпатського біосферного заповідника.
Також учасники засідання обговорили питання збирання, складування та утилізації побутових відходів на прилеглій території, забезпечення фінансування будівництва міжнародного навчально-дослідного центру з вивчення букових пралісів та сталого розвитку Карпат на базі Карпатського біосферного заповідника.
Довідково.Букові праліси Карпат— транснаціональний серійний природний об`єкт, що складається з десяти окремих масивів, які розташовані вздовж осі завдовжки 185 км. Простягається від Рахівських гір та Чорногірського хребта в Україні на захід Полонинським хребтом до гір Буковські Врхи та Вигорлат у Словаччині.
Українсько-словацький об`єкт «Букові праліси Карпат» займає площу 77971,6 га, з яких 29278,9 га складають заповідне ядро, а 48692,7 га — буферну зону. Понад 70 відсотків території об`єкта розташовані в Україні.