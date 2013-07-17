Торфосуміші для європейців фасуватимуть у селі Людинь

На місці колишніх зернотоків і комори в селі Людинь Дубровицького району Рівненської області зводять та обладнуватимуть завод, де вироблятимуть 150 різновидів торфових субстратів. Ними щоденно завантажуватимуть 40 великовагових автівок. інині будівельний майданчик.

Як повідомляється на сайті Рівненської ОДА, вартість інвестиційного проекту становить 366 мільйонів гривень і це дозволяє назвати його наймасштабнішим у 2013 року в області.

Разом із якісною продукцією світові вдасться презентувати також марку села, адже інвестори реалізовують проект саме в глибинці Полісся, зауважив в.о. голови облдержадміністрації Анатолій Юхименко, відвідавши ТзОВ «Торф Ленд Україна».

Головна перевага продукції ТзОВ «Торф Ленд Україна» – її екологічність. Крім того, це перепустка для торфосумішей на закордонні ринки, підкреслює інвестор. Запорука екологічності – унікальна сировинна база. Адже місцевий торф багатий на мікроелементи, а тому не потребує збагачення хімічними добавками. Запасів місцевого родовища «Морочне» вистачить на 20 років.

За інформацією А.Юхименка, з початку будівництва вже працевлаштували 40 колишніх колгоспників. Від цього місцева казна поповнилася 120 тисячами на розвиток території. Відрахування до сільського бюджету будуть ще суттєвіші, адже після запуску заводу на ньому працюватимуть 80 місцевих жителів (зарплатня на підприємстві становить понад 3 500 грн щомісяця).

Інвестори висловили готовність діяти як соціально відповідальна компанія. Зокрема, мають намір будувати в селі Людинь новий медзаклад. А ще обіцяють розчищати взимку дороги, для чого вже закупили грейдер. Крім того, з усіма селянами стовідсотково розрахувалися за майнові паї. Їм вже виплатили більше 100 тисяч гривень. В планах розширення проекту – залучення додаткових площ, отже колишні колгоспники одержать достойну плату за викуп майна, зазначається в релізі ОДА.