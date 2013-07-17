Полтавська облрада виділила 4,5 млн грн на вивезеня отрутохімікатів з території області

Полтава. Депутати Полтавської облради на сесії в середу, 17 липня, виділили 4,5 млн грн на вивезення отрутохімікатів з території регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, гроші виділено в рамках Регіональної програми охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів і гарантування екологічної безпеки.

За словами голови Полтавської обласної ради Івана Момота, виділення 4,5 млн. грн дасть змогу повністю вивезти отрутохімікати з території області.

Віце-губернатор Борис Галушко розповів УНІАН, що 16 липня в Хорольському районі завершилася робота з вивезення за межі області й України непридатних для використання хімічних засобів захисту рослин, які зберігалися на центральному складі ВАТ "Хорольська сільгоспхімія".

«Там було накопичено велику кількість непридатних пестицидів, які знаходилися на території області - майже 650 тонн. Це питання перебувало на постійному контролі в облдержадміністрації. У період з 1 по 16 липня 2013 р. було перезатарено і вивезено на утилізацію за межі області й України останні 120 тонн непридатних для використання хімічних засобів рослин», - сказав Галушко.

Нагадаємо, раніше в 2011 і 2012 роках зі складів ВАТ "Хорольська сільгоспхімія" було вивезено з України 527,75 т отрутохімікатів.