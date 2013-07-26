Пивкомбінат «Крим» замінив компресорні агрегати на більш енергозберігаючі

ПАТ Пивобезалкогольний комбінат «Крим» зробив заміну компресорних агрегатів і конденсаторів на нове енергозберігаюче обладнання японської фірми MYCOM і бельгійської компанії Baltimore в холодильно-компресорному цеху, повідомляється на сайті Ради міністрів АРК.

Вартість проекту - 6,3 млн грн, його реалізація дозволить знизити споживання електроенергії на 1,17 млн кВт/г на рік.

Найближчим часом підприємство планує провести третій етап з заміни компресорних агрегатів і конденсаторів на нове енергозберігаюче обладнання, що дозволить знизити витрату електроенергії на 2,13 млн кВт на рік.

Довідка УНІАН. ПАТ Пивобезалкогольний комбінат «Крим» є великим виробником пива та безалкогольних напоїв на півдні України. Комбінат розташований у м. Сімферополь. Введений в експлуатацію за чеським проектом в 1982 р. Входить до четвірки найбільших заводів України. Виробничі потужності підприємства дозволяють виробляти 10 млн декалітрів пива, 2,5 млн декалітрів напоїв, мінеральних та питних вод.

Чистий дохід комбінату у 2012 році склав 170,8 млн грн, чистий прибуток - 25,8 млн грн.

За даними на кінець 2012 року, 93,98% акцій підприємства належать ТОВ «Емпоріум-К».