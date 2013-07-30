В Одесі підпільно шили жіночі халати
Працювали мігранти-азійці
Одеса. В Одесі виявлено підпільний цех з виробництва жіночих халатів.
Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, співробітники обласного управління з боротьби з організованою злочинністю і прокуратури Одеської області наприкінці минулого тижня під час проведення санкціонованого обшуку в селищі Чорноморка виявили нелегальний підпільний цех з виготовлення жіночих халатів.
Пошиття здійснювали 18 нелегальних мігрантів з однієї з азіатських країн.
Встановлено, що організатором підпільного виробництва є 34-річний громадянин іноземної держави. Для забезпечення діяльності підпільного підприємства використовувалися близько 40 швейних машин.
Вилучено понад 2 тис. одиниць готової продукції, вартість кожної з яких становить 300 грн.
На даний час спільно з працівниками міграційної служби Одеської області проводяться заходи з встановлення законності перебування робітників цеху на території України і заняття їх господарською діяльністю.
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