На Одещині під час розвантаження судна у море вилилося 300 літрів пальмової олії
11:24, 31 липня 2013Права споживачів
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Загрози довкіллю немає
В Одеській області під час розвантаження судна у Чорне море вилилося 300 літрів пальмової олії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, це сталося вчора, 30 липня, у порту Южний, на території четвертого причалу.
«Під час перевантажувальних робіт стався пролив 300 л пальмової олії в акваторію Чорного моря», - йдеться в повідомленні.
Загрози навколишньому середовищу немає. Судно огороджене бонами; службами порту проводяться роботи з видалення плями з поверхні води, поінформували в ДСНС.
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