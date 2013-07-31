На Одещині під час розвантаження судна у море вилилося 300 літрів пальмової олії

В Одеській області під час розвантаження судна у Чорне море вилилося 300 літрів пальмової олії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, це сталося вчора, 30 липня, у порту Южний, на території четвертого причалу.

«Під час перевантажувальних робіт стався пролив 300 л пальмової олії в акваторію Чорного моря», - йдеться в повідомленні.

Загрози навколишньому середовищу немає. Судно огороджене бонами; службами порту проводяться роботи з видалення плями з поверхні води, поінформували в ДСНС.

