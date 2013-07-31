На Буковині укріплюють береги на річках

В Чернівецькій області здійснюється низка берегоукріплювальних заходів, котрі фінансуються з державного бюджету, інформує Дністровсько-Прутське басейнове управління водних ресурсів краю на сайті Чернівецькій ОДА.

Зокрема, на р. Прут у селі Тарасівці Новоселицького району планують покращити протипаводкову ситуацію. На ці цілі, згідно з планом фінансування, передбачено більше 1 мільйона гривень. У с. Йорданешти Глибоцького району на берегоукріплення р. Сірет передбачено понад 2 млн грн.

Окрім цього, в рамках міжнародного проекту «Підвищення безпеки життєдіяльності населення в долині річки Прут на прикордонній території з Румунією та Республікою Молдова» Держводагентство України приймає дольову участь у співфінансуванні, - буде направлено більше 1 млн грн. на берегоукріплення цієї річки.

Проведення названих робіт значно покращить протипаводкову ситуацію, попередить втрату сільськогосподарських угідь та знизить соціальну напругу серед жителів вказаних прируслових населених пунктів, вважають фахівці.