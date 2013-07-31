На Миколаївщині введено в експлуатацію першу сонячну електростанцію

В Миколаївській області 30 липня відкрито першу сонячну електростанцію (СЕС) «Вознесенськ» потужністю 29,3 МВт, повідомляється на сайті ОДА.

Ввела станцію в експлуатацію компанія Activ Solar, СЕС розташована біля села Таборівка Вознесенського району.

Для делегації виїзного засідання на чолі з головою ОДА Миколою Кругловим генеральний директор представництва Activ Solar в Україні Михайло Черевко провів екскурсію по сонячній електростанції під час якої поінформував присутніх про те, як працює сонячна електростанція.

Вартість будівництва цієї СЕС склала більше 900 млн. грн., а площа, яку займає електростанція становить майже 60 га землі, за яку сплачується регулярна орендна плата місцевим громадам.

Вознесенська СЕС складається із 121176 полікристалічних сонячних модулів, що установлені в 4 ряди, та 27 інверторних станцій.

Як відмітив голова ОДА Микола Круглов, "нові енергетичні потужності значно підвищать шанси місцевих громад по залученню нових інвестицій на свою територію".

Ще мінімум у 6 районах області – це Очаківський, Березанський, Казанківський, Первомайський, Миколаївський та Снігурівський протягом цього та наступного року планують встановити подібні екологічно чисті електростанції. Губернатор, зокрема, повідомив, що в Очаківському районі військові планують передати близько 250 га землі для будівництва сонячних електростанцій.