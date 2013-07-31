Анонс на 1 серпня

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Під головуванням першого віце-прем’єр-міністра Сергія Арбузова, який відповідно до частини 4 статті 42 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» виконує повноваження Прем’єр-міністра України, відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Заплановано проведення брифінгів за участю: міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка, міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Темника, міністра освіти і науки Дмитра Табачника.

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- Відбудеться засідання Колегії Державної інспекції ядерного регулювання України на тему: «Про результати державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки «Техніко-економічного обґрунтування інвестицій будівництва сховища для проміжного зберігання ВАВ, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого палива Українських АЕС»».

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- ГУ ДСНС України у Київській області проведе профілактичний рейд з метою контролю та перевірки забезпечення протипожежного захисту нового врожаю 2013 р. Рятувальники відвідають два агропідприємства, які задіяні у збиральній кампанії.

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- Круглий стіл, організований Всеукраїнською екологічною лігою, присвячений обговоренню законопроектів, що стосуються поводження з відходами: щодо введення збору з виробників та імпортерів упаковки та товарів в упаковці на перероблення твердих побутових відходів та щодо спрямування збору з виробників та імпортерів упаковки та товарів в упаковці на перероблення побутових відходів. Учасники автори законопроектів – народні депутати України А.Шевченко, Т.Слюз, М.Бурбак, В.Полочанінов, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, науковці, бізнес-структури, які працюють у сфері поводження з відходами, природоохоронні громадські організації, ЗМІ.

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- Круглий стіл на тему: "Підсумки роботи ПЕК у I півріччі 2013 року: тенденції та проблеми паливного ринку". Питання: Підсумки роботи ПЕК - тенденції ринку, проблеми та перспективи. Чи є резерви для зниження ціни на паливо? Як забезпечити контроль якості на вітчизняних АЗС? Як перекрити канали надходження неякісних нафтопродуктів на АЗС? Учасники: Едуард Ставицький, міністр енергетики та вугільної промисловості України (або уповноважена особа); Ігор Прасолов, міністр економрозвитку і торгівлі України (або уповноважена особа); Василь Цушко, голова Антимонопольного комітету України (або уповноважена особа); Леонід Косянчук, президент асоціації "Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України"; Геннадій Рябцев, директор аналітичного центру "Психея"; Анатолій Баронін, директор аналітичної групи "Да Вінчі" та ін.

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- Віце-прем’єр-міністр Олександр Вілкул перебуватиме із робочим візитом у Херсонській області, де проведе робочі наради щодо розвитку регіональних аеропортів, щодо будівництва мостового переходу через залізничні колії, щодо реалізації освітнього проекту «Відкритий світ», щодо виробництва в Україні сучасної сільськогосподарської техніки, а також відкриє новий житловий будинок у Херсоні, збудованого в рамках державних програм доступного житла.