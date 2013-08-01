Арбузов вимагає від профільних відомств забезпечити перевірку якості шкільних товарів

Перший віце-прем’єр-міністр України Сергій Арбузов вимагає від міністра економічного розвитку та торгівлі Ігоря Прасолова, міністра освіти та науки Дмитра Табачника разом із Держспоживнаглядом забезпечити перевірку якості шкільних товарів та заздалегідь організувати шкільні ярмарки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Арбузов сказав, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

“Пригадайте нашу ініціативу з безпеки іграшок. Шкільні товари повинні увійти до цього переліку”, - сказав Арбузов.

Він наголосив, що необхідно заздалегідь організувати шкільні ярмарки перед початком нового навчального року, щоб не було черг.

Як повідомляв УНІАН, С.Арбузов під час відпустки прем’єр-міністра Миколи Азарова виконує повноваження голови уряду.

