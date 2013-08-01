Підготовчі роботи з будівництва СП по виробництву ядерного палива на Кіровоградщині почнуться в серпні-вересні

Російська паливна компанія «ТВЕЛ» і український державний концерн «Ядерне паливо» завершили проектування спільного підприємства — «Заводу з виробництва ядерного палива», зареєстрованого у формі ПрАТ, що будуватиметься в селищі Смоліне Кіровоградської області.

Про це повідомляється на сайті Кіровоградської ОДА.

Проектна документація цього підприємства ще має пройти державну експертизу. А підготовчі роботи з будівництва розпочнуться у серпні-вересні цього року, першу чергу заводу плановано ввести в експлуатацію в 2015-му, другу — до 2020 року.

Українській стороні належатиме 50% +1 акція підприємства. Планується, що генеральним підрядником буде українська компанія. Будівельні роботи здійснюватимуться здебільшого теж українськими підрядними організаціями. А от технологічне оснащення заводу забезпечать російські та німецькі компанії.

Вартість будівництва оцінюють у 300—400 млн доларів, що вкладатимуться сторонами відповідно до розподілу часток. А НАЕК «Енергоатом» зобов’язався викуповувати майже таку кількість ядерного палива, яка відповідає нинішнім обсягам його постачання українським АЕС російською стороною.

Прогнозується також, що при виході заводу на проектну потужність кількості вироблених паливних тепловиділяючих збірок (ядерного палива) вистачатиме не лише для забезпечення українських атомних електростанцій, а ще й залишатиметься майже 38% для інших країн. Не виключено, що серед них опиниться низка європейських країн і, зокрема, Білорусь, яким нині поставляє ядерне паливо російський «ТВЕЛ».

На сьогодні український ринок ядерного палива майже повністю залежить від російського постачальника. А за даними Держкомстату, НАЕК «Енергоатом» лише в 2012 році закупила ядерне паливо на суму майже 600 млн. доларів. Є сподівання, що після виходу заводу на проектну потужність Україна зможе сподіватися на утвердження в галузі своїх інтересів, наприклад — у частині зниження витрат на паливо для власних АЕС, хоча конкретніше говорити про це можна буде не раніше 2015 року, зазначається в релізі.



Довідка УНІАН. Державний концерн "Ядерне паливо" створено рішенням Кабміну у квітні 2008 р. У вересні того самого року було зареєстровано статут концерну, відповідно до якого до складу об`єднання увійшли держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», «Дирекція підприємства, яке створюється на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд», ДП «Смоли», «Дніпровський завод прецизійних труб» і «Український науково-дослідний і проектно-розвідувальний інститут промислової технології».

У 2011 році Міністерство енергетики і вугільної промисловості України поклало на держконцерн "Ядерне паливо" функції експлуатуючої організації (оператора ядерної установки) підприємства з виробництва ядерного палива, яке концерн має намір побудувати в Україні спільно з російською паливною компанією ТВЕЛ.

ВАТ «ТВЕЛ» входить до складу держкорпорації «Росатом». ТВЕЛ об`єднує виробничі й наукові активи у сфері фабрикації ядерного палива, розподільно-субліматного комплексу, а також виробництва газових центрифуг і обладнання до них. Компанія «ТВЕЛ» є основним постачальником тепловиділяючих збірок для українських АЕС.