В Генічеську створюється центр лікування пацієнтів з ДЦП за методикою Козявкіна

20:16, 01 серпня 2013
Права споживачів
8 0

В рамках державно-приватного партнерства

«В рамках державно-приватного партнерства в Херсонській області вже створюється оздоровчий комплекс «InterMedicalEcoCity». Спеціалізація закладу – лікування пацієнтів з дитячим церебральним паралічем (ДЦП), остеохондрозом та наслідками травм і органічного ураження нервової системи», - сказав віце-прем’єр-міністр Олександр Вілкул під час робочої наради на об’єкті в м. Генічеськ, повідомили УНІАН в прес-службі віце-прем’єра. У нараді також взяв участь Голова Держінвестпроекту Владислав Каськів.
«Проект Екологічного містечка «InterMedicalEcoCity» розроблено на основі кращих світових і вітчизняних практик для підвищення якості реабілітаційних медичних послуг громадянам. Це один з найважливіших соціальних об’єктів Херсонщини та всієї України. Він зможе приймати на лікування, реабілітацію та оздоровлення до 1000 пацієнтів щодня. Наразі закінчується будівництво одного із корпусів на 250 ліжко-місць цього оздоровчого комплексу площею 35 тис квадратних метрів. Загальнобудівельна готовність корпусу складає 80%», - сказав Олександр Вілкул.
Еко-містечко розбудовується в регіоні Арабатської стрілки на площі 450 га землі, яка багата на природні лікувальні грязі озера Сиваш, родовища термальних мінеральних вод, сприятливих природно-кліматичних умов Азовського моря, степового повітря.
В Еко-містечку планується створити діагностичні і наукові центри, приймальні відділення, поліклініку і лікувальний парк. Крім того, передбачається побудувати санаторії для батьків з дітьми і дитячі реабілітаційні центри, розраховані орієнтовно на 2 тис місць, курортні та туристичні готелі - на 1,2 тис. місць, пансіонати - на 3,5 тис. місць.
Наразі розробляється техніко-економічне обґрунтування цього проекту.
«Проект «InterMedicalEcoCity» - це перший в історії незалежної України соціальний проект, який немає аналогів у світовій практиці й передбачає поєднання лікарні та реабілітаційних центрів в єдиний міжнародний оздоровчий комплекс», - зазначив Голова Держінвестпроекту Владислав Каськів.
За його словами для зведення лікувального містечка будуть залучатися інвестори. Лікувальну методику для функціонування оздоровчого містечка розробив доктор медичних наук, професор Володимир Козявкін. Козявкін та Вілкул
"Реалізація «InterMedicalEcoCity» - це конкретний приклад державно-приватного партнерства, очікую, що наша співпраця з державою допоможе створити найпрогресивніше в світі інноваційне медичне містечко", - наголосив Володимир Козявкін.
За високоефективною технологією Володимира Козявкіна лікувалися й пройшли реабілітацію понад 50 тисяч пацієнтів з дитячим церебральним паралічем, остеохондрозом та наслідками травм і органічного ураження нервової системи (Клініка Козявкіна діє в Трускавці - ред.) Серед них є пацієнти з Німеччини, Австрії, Швейцарії, Франції, США та багатьох інших країн.

Довідково: «InterMedicalEcoCity» є складовою Національного проекту «Місто майбутнього», передбачає створення на території Арабатської стрілки, Херсонської області єдиного в Європі сучасного комплексу: Міжнародного медичного реабілітаційного містечка, в якому надаватимуть послуги з медичної реабілітації дорослих і дітей (інвалідів), а також створення навчальних центрів, відповідної соціально-побутової, транспортної та іншої інфраструктури для забезпечення його функціонування.

Еко-містечко спеціалізуватиметься на наданні допомоги дорослим і дітям, хворим на дитячий церебральний параліч, хронічними захворюваннями нервової системи, опорно-рухового апарату, гінекологічними хворобами, безпліддям, постраждалим внаслідок спортивних травм, які потребують реабілітації після інсультів та інфарктів, політравм.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter