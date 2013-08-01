В Генічеську створюється центр лікування пацієнтів з ДЦП за методикою Козявкіна

«В рамках державно-приватного партнерства в Херсонській області вже створюється оздоровчий комплекс «InterMedicalEcoCity». Спеціалізація закладу – лікування пацієнтів з дитячим церебральним паралічем (ДЦП), остеохондрозом та наслідками травм і органічного ураження нервової системи», - сказав віце-прем’єр-міністр Олександр Вілкул під час робочої наради на об’єкті в м. Генічеськ, повідомили УНІАН в прес-службі віце-прем’єра. У нараді також взяв участь Голова Держінвестпроекту Владислав Каськів.

«Проект Екологічного містечка «InterMedicalEcoCity» розроблено на основі кращих світових і вітчизняних практик для підвищення якості реабілітаційних медичних послуг громадянам. Це один з найважливіших соціальних об’єктів Херсонщини та всієї України. Він зможе приймати на лікування, реабілітацію та оздоровлення до 1000 пацієнтів щодня. Наразі закінчується будівництво одного із корпусів на 250 ліжко-місць цього оздоровчого комплексу площею 35 тис квадратних метрів. Загальнобудівельна готовність корпусу складає 80%», - сказав Олександр Вілкул.

Еко-містечко розбудовується в регіоні Арабатської стрілки на площі 450 га землі, яка багата на природні лікувальні грязі озера Сиваш, родовища термальних мінеральних вод, сприятливих природно-кліматичних умов Азовського моря, степового повітря.

В Еко-містечку планується створити діагностичні і наукові центри, приймальні відділення, поліклініку і лікувальний парк. Крім того, передбачається побудувати санаторії для батьків з дітьми і дитячі реабілітаційні центри, розраховані орієнтовно на 2 тис місць, курортні та туристичні готелі - на 1,2 тис. місць, пансіонати - на 3,5 тис. місць.

Наразі розробляється техніко-економічне обґрунтування цього проекту.

«Проект «InterMedicalEcoCity» - це перший в історії незалежної України соціальний проект, який немає аналогів у світовій практиці й передбачає поєднання лікарні та реабілітаційних центрів в єдиний міжнародний оздоровчий комплекс», - зазначив Голова Держінвестпроекту Владислав Каськів.

За його словами для зведення лікувального містечка будуть залучатися інвестори. Лікувальну методику для функціонування оздоровчого містечка розробив доктор медичних наук, професор Володимир Козявкін.

"Реалізація «InterMedicalEcoCity» - це конкретний приклад державно-приватного партнерства, очікую, що наша співпраця з державою допоможе створити найпрогресивніше в світі інноваційне медичне містечко", - наголосив Володимир Козявкін.

За високоефективною технологією Володимира Козявкіна лікувалися й пройшли реабілітацію понад 50 тисяч пацієнтів з дитячим церебральним паралічем, остеохондрозом та наслідками травм і органічного ураження нервової системи (Клініка Козявкіна діє в Трускавці - ред.) Серед них є пацієнти з Німеччини, Австрії, Швейцарії, Франції, США та багатьох інших країн.

Довідково: «InterMedicalEcoCity» є складовою Національного проекту «Місто майбутнього», передбачає створення на території Арабатської стрілки, Херсонської області єдиного в Європі сучасного комплексу: Міжнародного медичного реабілітаційного містечка, в якому надаватимуть послуги з медичної реабілітації дорослих і дітей (інвалідів), а також створення навчальних центрів, відповідної соціально-побутової, транспортної та іншої інфраструктури для забезпечення його функціонування.

Еко-містечко спеціалізуватиметься на наданні допомоги дорослим і дітям, хворим на дитячий церебральний параліч, хронічними захворюваннями нервової системи, опорно-рухового апарату, гінекологічними хворобами, безпліддям, постраждалим внаслідок спортивних травм, які потребують реабілітації після інсультів та інфарктів, політравм.