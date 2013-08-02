Новий техрегламент безпеки іграшок жорсткіше контролюватиме використання в них алергенів

Новий Технічний регламент безпеки іграшок, перш за все, робить більш жорстким контроль за використанням у цій продукції ароматизаторів та алергенів. На цьому наголосив у ході інтерв’ю заступник директора департаменту технічного регулювання Мінекономрозвитку Микола Гарагуля, повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі на сайті КМУ.

«Найбільш технологічно важливо прибрати добавки, що спричиняють алергію у дітей, та ароматизатори. Це повністю запозичено з європейських директив», - сказав Микола Гарагуля.

Він уточнив, що вимоги щодо цих шкідливих речовин існують і зараз, проте у новій редакції Техрегламенту їх наявність у іграшках зводиться до мінімуму. Крім того, у документі максимально конкретизовані інші вимоги до іграшок, зокрема фізичні, хімічні, пожежні та гігієнічні.

За словами Миколи Гарагулі, в Україні достатня кількість лабораторій і є усе необхідне устаткування для того, щоб контролювати якість іграшок за новими вимогами.

«В Україні достатньо потужностей і дуже серйозних лабораторій, якість досліджень яких і їх компетентність визнаються не тільки українськими виробниками, а й європейськими», - відзначив заступник директора департаменту.

Він також нагадав, що посилення відповідальності виробника, який запускає продукцію в обіг, та постачальників надзвичайно актуальне для України питання – тільки за перше півріччя нинішнього року у ході перевірок було виявлено забракованих іграшок на понад півмільйона гривень.