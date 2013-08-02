Азовські рибалки незаконно наловили 900 кг бичків

Шестеро громадян України, які порушили правила рибного промислу, затримали нещодавно прикордонники відділу «Генічеськ» Бердянського загону, повідомили УНІАН в Адміністрації державної прикордонної служби України.

Плавзасіб «Підводник-4» прикордонники виявили неподалік міста Генічеськ. Під час перевірки документів правоохоронцями було встановлено, що місцеві жителі вели незаконний вилов риби, оскільки ніяких документів на вилов риби вони не мали.

Всього у човні знаходилося понад 14 тисяч бичків загальною вагою майже 900 кілограмів. Загальна сума збитків, нанесена державі, склала близько півмільна гривень, йдеться в прес-релізі.

За даним фактом для прийняття правового рішення поінформовано співробітників МВС України в Херсонській області та територіальний відділ Азовдержрибохорони.