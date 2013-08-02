Махінатори в документах перетворили Крменчуцьке водосховище на "штучно створений канал"

На Черкащині до держвласності повернуто 1,2 га земель водного фонду Дніпра.

На Черкащині Золотоніський міськрайонний суд задовольнив позов екологічного прокурора про визнання недійсним державного акта на право власності на земельну ділянку площею 1,21 га, що розташована в межах прибережної захисної смуги Кременчуцького водосховища р. Дніпро та повернення її до власності держави.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Прокурорською перевіркою встановлено, що у 2008 році райдержадміністрацією вказана земельна ділянка вартістю 242 тис. грн. надана у приватну власність громадянину. У землевпорядній документації водний об’єкт (Кременчуцьке водосховище) зазначався як штучно створений канал, внаслідок чого стало можливим відведення земельної ділянки на відстані 10 метрів, а не 100 метрів від урізу води, як визначено законодавством.

Суд погодився з доводами прокурора та зобов’язав громадянина повернути земельну ділянку державі.

