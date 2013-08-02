Уряд виділив 115 млн грн. на вивезення з Калуша гексахлорбензолу - керівництво Івано-Франківської ОДА

Уряд прийняв рішення виділити 115 млн грн. на вивезення з Калуша гексахлорбензолу, повідомив перший заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Василь Плавюк, інформує сайт ОДА.

Як вказується в релізі, постанову «Про деякі заходи щодо подолання передумов надзвичайної ситуації, яка склалася на Домбровському кар’єрі в м. Калуш Івано-Франківської області» прийнято 1 серпня на засіданні Кабінету міністрів, за підсумками розгляду питання про фінансування невідкладних робіт на Домбровському кар’єрі та на полігоні токсичних відходів у м. Калуші.

За словами Василя Плавюка, уряд виділив 115 млн грн. на роботи із вивезення гексахлорбензолу; на проведення моніторингу на екологічно небезпечних об’єктах передбачається 6 млн грн.

Моніторинг проводитиме державний інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України, а спостереження за процесами просідання земної поверхні здійснюватиме Калуський інститут галургії.