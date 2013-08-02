Анонс на 3, 5 серпня

3 серпня (субота)

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В Київському зоопарку відбудеться науково-просвітницький захід «Світ амфібій». Відвідувачі зможуть ознайомитися з африканською жабою-бугай, жабою-помідор, реброголовом червоно плямистим, квакшею плямистою, ропухою сірою, саламандрою плямистою. Усі ці створіння були вирощені зоологами Київського зоопарку. Провідний біолог-методист науково-методичного відділу А.Майстренко розповість про біологічні особливості своїх підопічних.

5 серпня (понеділок)

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Відбудеться брифінг на тему: "Прогноз гідрометеорологічних умов в Україні та заходи, вжиті щодо ліквідації надзвичайних ситуацій". Учасники: Микола Чечоткін, заступник директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації; Анатолій Прокопенко, заступник директора Українського гідрометеорологічного центру.

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- В Запоріжжі відбудеться відкрите робоче засідання з питань енергозбереження та подачі надлишкового тепла МК «Запоріжсталь» для потреб жителів Запоріжжя. У заході візьмуть заступник голови обласної державної адміністрації Петро Гончарук та генеральний директор МК «Запоріжсталь» Ростислав Шурма.