У Маріуполі прокуратура встановила факти незаконних викидів метпідприємством забруднюючих речовин в атмосферу

Донецьк. У Маріуполі Донецької області прокуратура встановила факти незаконних викидів металургійним підприємством забруднюючих речовин в атмосферу.

Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі прокуратури м. Маріуполя, міжрайонною прокуратурою з нагляду за дотриманням законів у природоохоронній сфері було проведено перевірки дотримання законодавства про охорону атмосферного повітря в місті і в ході перевірок було виявлено грубі порушення чинного законодавства одним з метпідприємств.

За словами Маріупольського міжрайонного прокурора з нагляду за дотриманням законів у природоохоронній сфері Владимира Теліуса, «на одному з великих металургійних підприємств міста, всупереч Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», не виконано заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які передбачені чинним дозволом на викиди». Прокурор зазначив, що «основна причина полягає в тому, що підприємством не забезпечено виконання природоохоронних заходів, які передбачають значне скорочення викидів забруднюючих речовин в повітря (приблизно на 200 тонн/рік), термін виконання яких закінчився ще в 2012 році».

З метою спонукання керівництва підприємства до фінансування і виконання природоохоронних заходів, передбачених дозволами на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, Маріупольською міжрайонною прокуратурою з нагляду за дотриманням законів у природоохоронній сфері подано позов до окружного Адміністративного суду про зобов`язання виконати зазначені заходи. Позов задоволено судом.

Всього, за невиконання природоохоронних заходів до окружного Адміністративного суду прокуратурою заявлено 3 позови.

Довідка УНІАН. На території Маріуполя розташовано два металургійних підприємства – «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» і меткомбінат «Азовсталь», які входять до фінансово-промислової групи СКМ (президент – Рінат Ахметов).

