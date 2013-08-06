Каналізаційні мережі на Рівненщині оновлять на природоохоронні кошти

На оновлення каналізаційних мереж Рівненщини спрямували майже 4 мільйони гривень коштів обласного природоохоронного фонду, повідомляється на сайті Рівненської ОДА.

За ці кошти модернізуватимуть вісім комунальних об’єктів. Так, вже найближчим часом нові колектори підведуть до Дубровицької районної лікарні та до багатоквартирних будинків у с. Новий Корець Корецького району.

У Млинові завершать довготривале будівництво очисних споруд потужністю 600 кубічних метрів на добу.

Каналізаційні мережі зводитимуть також у Здоблунівському, Острозькому та Корецькому районах.

Модернізуватимуть вже існуючі каналізаційні очисні споруди також у Володимирці та Дубно.

Також повідомляється, що проектно-кошторисну документацію цьогоріч виготовлять за кошти природоохоронного фонду для будівництва споруд у Гощанському, Дубенському, Володимирецькому та Рокитнівському районах.