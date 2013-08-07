Вищий госпсуд повернув Міноборони земельну ділянку площею понад 10 тис. га на Волині

Вищий господарський суд України повернув Міністерству оборони земельну ділянку площею понад 10 тис. га у Ковельському районі на Волині.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Західного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері.

Зокрема, за даними прес-служби, 5 серпня Вищим господсудом залишено без змін постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 16 січня 2013 року про визнання недійсним розпорядження Ковельської районної державної адміністрації щодо підтвердження законності користування лісозаготівельним підприємством «Тур» земельною ділянкою Міністерства оборони України.

Як зазначається в повідомленні, колишні землі авіаційного полігону у Ковельському районі, площею понад 10 тис. га, були незаконно передані у користування підприємства «Тур».

На даній ділянці, вартістю понад 150 млн грн, підприємство здійснювало лісозаготівельні роботи.

Як повідомив виконувач обов’язків прокурора Західного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері – старший радник юстиції Євген Парамонов, позов щодо скасування рішення РДА заявлений прокуратурою до суду ще 2008 року. Справа декілька разів розглядалася у Вищому господарському суді України.

«Нарешті, завдяки наполегливій позиції прокуратури та оскарження незаконних судових рішень, вдалось добитись законного рішення і захисту порушених інтересів держави у сфері земельних відносин», - йдеться в повідомленні.