Анонс на 7 серпня

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- Міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков перебуватиме у робочій поїздці у м. Горлівка Донецька область з метою контролю процесу ліквідації наслідків аварії на концерні «Стирол» та наданні допомоги потерпілим у медичних закладах. Окрім того, Міністр ознайомиться з ходом реалізації проектів за схемою зелених інвестицій в рамках Кіотського протоколу в Донецькій області.

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- Відбудеться прес-тур, організований Малою академією наук України до спеціальної лабораторії в м.Умань, де клонуванням рослин завершиться фінальний етап наукових дитячих шкіл «Літо інтелекту 2013». Крім клоноекспериментів рідкісних зразків флори також будуть продемонстровані результати досліджень школярів (хімічних та біохімічних, нейрофізіологічних, зокрема, внесення ДНК медузи в людські клітини) в унікальній німецькій лабораторії XLab.

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- Віце-прем’єр-міністр Олександр Вілкул проведе виїзну робочу нараду з питань підготовки до наступного опалювального сезону, тарифів ЖКГ, а також перевірить стан заміни труб на тепломагістралях ТМ-3 та ТМ-4 по вул. Промисловій, 1 (Столичне шосе) однієї з найбільших в Україні теплоелектроцентралей – ТЕЦ-5 (Київенерго). Також О.Вілкул перевірить стан готовності до нового опалювального сезону самої ТЕЦ-5, яка виробляє теплову та електричну енергію для споживачів Голосіївського, Печерського та Дарницького районів столиці. У нараді візьмуть участь: міністр регіонрозвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Темник, перший заст.голови КМДА Анатолій Голубченко, ген.директор ПАТ «Київенерго» Олександр Фоменко, директор СВП «Київські теплові мережі» Євген Глушак.

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- Прес-конференція на тему: «Вода в річках отруйна не тільки для риби, але і для людей». Учасники: Олександр Чистяков, керівник Асоціації рибалок України; Михайло Гуцал, еколог,екс-голова екологічної інспекції України; Микола Костров, завкафедри Екологічної академії.