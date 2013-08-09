Анонс на 10, 12 серпня

10 серпня (субота)

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- В Києві, на Жуковому острові відбудеться П`ятий відкритий чемпіонат зі спортивної рибної ловлі поплавочною вудкою з берега серед людей з обмеженими можливостями „Острів надії”. Організатор: підприємство „Вілчер” Всеукраїнської організації „Союз організацій інвалідів України” за сприяння Федерації риболовного спорту України.

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- В Київському зоопарку відбудеться науково-просвітницький захід «В гостях у ветеринарного лікаря». В цей день відвідувачі можуть завітати до ветеринарного госпіталю, що знаходиться на території Київського зоопарку, та проконсультуватися щодо стану здоров’я своїх домашніх улюбленців. На умовних пацієнтах (іграшках) ветеринари демонструватимуть надання першої ветеринарної допомоги.

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В Сімферополі стартує перший в Україні пробіг електромобілів. Автопробіг пройде за маршрутом Сімферополь-Алушта-Ялта-Мухолатка-Севастополь-Ніколаєвка-Саки-Євпаторії. В Євпаторії електромобілі фінішують 16 серпня.

12 серпня (понеділок)

- Відбудеться брифінг на тему: "Прогноз гідрометеорологічних умов в Україні та заходи, вжиті щодо ліквідації надзвичайних ситуацій" . Учасники: Володимир Демчук, заст.начальника Управління Департаменту реагування на надзвичайні ситуації; Анатолій Прокопенко, заст.директора Українського гідрометеорологічного центру.

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11-30 - В УНІАН відбудеться презентація соціологічного дослідження «Харчові добавки та безпека продуктів харчування очима українців». В ході прес-конференції буде презентовано результати соціологічного дослідження центру «СОЦИС», проведеного на замовлення аналітичної групи Da Vinci AG. В дослідженні розглянуті питання: як ставляться українці до харчових добавок, якою має бути державна політика у сфері безпеки продуктів харчування, чи знають громадяни про те, що насправді вони їдять, і яке їх бачення державного регулювання в даній сфері?(вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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- Біля прокуратури Дніпровського району м. Києва розпочнеться лежача акція протесту «Забудова парку – незаконна! Прокурори, хто заважає вам побачити очевидне?». Жителі Березняків протестують проти знищення єдиного в мікрорайоні парку на вул. Серафимовича під незаконне будівництво супермаркету. Забудовник – ТОВ «Тельбін ІВА». За 1 місяць, що минув після спроби захоплення парку забудовниками, прокуратура так і не внесла подання про заборону будівельних робіт. Жителі вимагають скасувати дозвільні документи на будівництво і рішення Київради про виділення земельної ділянки під забудову. Організатор: громадянська кампанія «Форум порятунку Києва».

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- Прес-конференція голови Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) Євгена Прусенка на тему: «2014 рік – рік реформування дорожньої галузі та ремонту регіональних доріг».