Екологічні датчики зʼявляться в трьох містах Донецької області вже цього року.

Про це повідомив Андрій Шишацький, спілкуючись сьогодні з читачами газети «Комсомольская правда» під час редакційної «прямої лінії», інформує сайт Донецької ОДА.

Перші датчики з моніторами, на які виводитимуться дані про стан екології, повідомив губернатор, мають зʼявитись вже до кінця поточного року у Горлівці, Донецьку та Маріуполі.

- Для того, аби люди знали, погіршується екологія або покращується, необхідна інформація. Вона має бути обʼєктивною, і лише тоді до неї буде довіра, - зазначив губернатор, відповідаючи на питання щодо дій регіональної влади, спрямованих на покращення навколишнього природного середовища.

На думку Андрія Шишацького, таку неупереджену інформацію громадяни можуть отримати завдяки встановленню у містах з великим промисловим навантаженням датчиків, що вимірюватимуть рівень забруднення повітря. Потім, завдяки аналізу, буде визначатись і джерело.

Він також додав, що велике значення для екології регіону має і оздоровлення головної водної артерії Донбасу - річки Сіверський Донець.

- У нас є доручення Президента України оздоровити Сіверський Донець, і ми це, безумовно, виконаємо, - наголосив голова облдержадміністрації. – Я нещодавно особисто оглядав цю ріку, ходив на байдарці аж до Харківської області, та побачив багато повалених дерев, які заважать нормальному руху води.

Наразі вже розроблені заходи з очищення Сіверського Донця, зокрема, такі роботи планується провести поблизу села Богородичне Словʼянського району.

Губернатор також нагадав, що підприємства регіону щороку сплачують до державного бюджету маже 200 мільйонів гривень «екологічних» внесків, з яких до області повертається лише частка. Андрій Шишацький висловив упевненість, що найближчим часом ситуація зміниться, і Донеччина самостійно зможе розпоряджатися цими грошами, спрямовуючи їх, в тому числі, й на оздоровлення Сіверського Донця.