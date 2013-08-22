В Одеському зоопарку проводитимуть нічні екскурсії

Одеса. Комунальна установа «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення» починає проводити нічні екскурсії.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації Одеської міської ради, відтепер усі бажаючі зможуть стати учасниками нічної екскурсії. Дебют для широкої публіки відбудеться увечері 30 серпня 2013 року.

Як пояснив генеральний директор зоопарку Ігор Бєляков, у ході екскурсії відвідувачі ознайомляться з особливостями нічного життя тварин, побачать показові годування великих хижаків, які ведуть нічний спосіб життя, а також почують голоси нічних птахів.

«Сюрприз очікує учасників цієї особливої екскурсії на «Сільському дворику» зоопарку. Секретів розкривати не станемо, скажемо лише, що вечір буде присвячений коням", - зазначив директор.

Бєляков також підкреслив: "Нічна екскурсія не зашкодить мешканцям зоопарку. Навпаки, вона збагатить життя нічних тварин новими подіями, що важливо для них. Слід зазначити, що тварин, які активні лише вдень, маршрут екскурсії не зачіпає».

Вартість дорослого квитка становить 100 грн, дитячого – 50. Екскурсія починається о 21:00, її тривалість – 1,5 години.

Довідка УНІАН. Одеський зоопарк розташований біля ринку «Привоз» із 1938 року. За рік його відвідують понад 250 тисяч осіб. Його колекція містить понад 260 видів, близько 1570 екземплярів тварин, зокрема близько 50 видів занесено до Червоної книги України і Міжнародної Червоної книги.

Зоопарк розташовано на площі 6,3 га, з яких 3,8 га є експозиційними.