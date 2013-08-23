У Київському зоопарку замість павільйону для мавп створять океанаріум

Найближчим часом в Київському зоологічному парку загальнодержавного значення розпочнеться реконструкція недобудованого павільйону для приматів у сучасний океанаріум.

Відповідний договір про спільну діяльність між Київським зоопарком та інвестором - ТОВ «Подих природи» - щодо перепрофілювання об’єкта «Будівництво павільйону людиноподібних мавп (горил, шимпанзе)» в океанаріум з подальшою добудовою був підписаний 22 серпня.

За словами голови ради засновникiв мережi дельфiнарiїв "Немо", голова наглядової ради ТОВ "Подих природи" Андрiя Кисловського, в Київському зоопарку з’явиться надсучасний океанаріум – унікальний та єдиний у своєму роді комплекс у Києві та Україні, що об’єднає у собі акваріуми, тераріум, екзотаріум, дельфінарій та пінгвінарій. В океанаріумі збудують чотири басейни: для дельфінів, білих китів, морських котиків і морських левів. «Басейн для дельфінів буде найбільшим в СНГ на 3000 куб.м., обладнаний чотирма потужними фільтраційними системами задля комфортного перебування в ньому морських тварин. Навколо басейнів розміститься зал для глядачів, а під сидіннями – кругова експозиція з величезними акваріумами для різних видів прісноводних та морських риб», - зазначив А.Кисловський.

Завершити реконструкцію компанія планує за два роки, інвестувавши в проект близько 70 млн грн.