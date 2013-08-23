У водоймі Луганщині вперше зафіксували проживання південно-американської рибки

В серпні 2013 р. зафіксовано факт існування чужорідного (неаборигенного) виду риби для луганських водойм, яку спіймали в р. Айдар (басейн р. Сіверського Дінця) риболови-аматори, повідомляється на сайті Головрибводу.

Згідно з висновком фахівців сектору іхтіології Луганськрибоохорони цей вид – сонячний окунь. До цього часу траплялися випадки вилову цього виду, але будь-якої фіксації не здійснювалось.

Батьківщина сонячного окуня – Південна Америка, де він має промислове значення та досягає довжини 40 см, з наважкою 0,6 кг.

В релізі зазначається, що ця екзотична рибка, з незвичайним для наших водойм яскраво-кольоровим забарвленням, поступово розповсюджується у водоймах України. В українських водоймах зустрічались особи до 20 см.

Вплив її на аборигенні види недосліджений, але так як він живиться молоддю риб, можливо, може наносити шкоду, однак, поки що, це лише припущення. Сонячний окунь малорухливий хижак, йому до вподоби чекати їжу в поверхневих шарах водойми, яка сама підходить до нього. Це, як правило, малоцінні види – верховодка, вказується в повідомленні.