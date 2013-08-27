Дитсадок в Голій Пристані економить гроші, використовуючі енергозберігаючі технології

Один із проектів з впровадження енергозберігаючих технологій реалізується у дитячому садку №2 «Посмішка», м. Гола Пристань на Херсонщині, який фінансується Європейським Союзом у рамках програми «Підтримка енергозберігаючих заходів в малих містах України».

Зокрема, завдяки цьому проекту в дитсадку використовується система енергетичного моніторингу, яка дозволяє контролювати споживання енергії в будівлі, враховуючи температуру зовнішнього повітря, завдяки чому покращуються експлуатаційні параметри закладу, повідомляється на сайті Херсонської ОДА.

Також було зроблено термореновацію вікон, що передбачає використання теплоізольованої стрічки між рамою та вікном, ремонт вікон, заміну розбитого скла та використання силіконового герметика для щілин між склом та віконною рамою, для вирішення проблеми протягів.

Крім того, встановлена геліосистема для гарячого водопостачання дозволяє отримувати гарячу воду, використовуючи енергію сонця: на даху дитячого закладу встановлено приймач тепла, на першому поверсі – накопичувальний бак, який управляє всією системою.

За словами голови Голопристанської міської ради Анатолія Негри, до 2017 року перед містом стоїть задача – відмовитися від всіх великих котелень і першим кроком стало встановлення системи індивідуального опалення в дитячому садку №2: «Дані впровадження заощадять бюджетні кошти, а також покращать опалення в дитячих садках, школах, лікарнях та інших службових приміщеннях», - сказав він.