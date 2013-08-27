У Полтавській області ліквідовано пожежу на торфовищі

Полтава. У Глобинському районі Полтавської області 26 серпня ліквідовано пожежу поверхневих покладів торфу на площі 6 га.

Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди облуправління ДСНС.

За їх даними, причина пожежі - необережне поводження з вогнем невідомої особи.

Пожежа виникла 25 серпня, вогонь знищив сухостій трави і поверхневі поклади торфу на площі 6 га.

Згідно з повідомленням, за даними інституту «Укрземпроект», на території Полтавської області загальна площа торф`яників становить 42 тис. га. Найбільші площі торф`яників мають Хорольський район (9896 га), Оржицький район (8007 га), Пирятинський район (6245 га), Лубенський район (5259 га), Семенівський район (4097 га), Лохвицький район (3789 га) і Зеньківський район (1933 га).

У 2012 році на території області виникло 18 торф`яних пожеж (у 2011 році – 4). Вогнем було знищено і пошкоджено торф`яних масивів на площі 20,7 га (2011 рік – 7,4 га).

У 2012 році торф`яні пожежі виникали в Оржицькому районі – 7 випадків, Семенівському районі – 4, Глобинському районі – 3, Лохвицькому районі – 2, Лубенському і Полтавському – по одному випадку.