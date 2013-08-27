Завтра у Києві в перший рейс відправиться річковий трамвай

28 серпня у перший рейс відправиться річковий трамвай, повідомляється на сайті КМДА.

Як повідомляють у КП «Плесо», у зв’язку із завершенням реконструкції частини причальної набережної Поштової площі 28 серпня 2013 року о 16:30 з причалу №8 заплановано відкриття першого рейсу річкового трамваю. Трамвай відправиться за маршрутом: Поштова площа – Русанівська набережна.

Перевезення пасажирів буде здійснюватись у вечірні часи пік о 16:30 та о 18:50 з Поштової площі; о 17:40 та 19:50 – з Русанівської набережної. Вартість проїзду становить 20 грн.

Перевезення пільгової категорії громадян здійснюється безкоштовно.