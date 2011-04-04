На Одещині підробляли віскі і коньяк

Одеса. 4 квітня. УНІАН. На Одещині викрито злочинну групу, яка займалася реалізацією підроблених марок акцизного збору на алкогольні та тютюнові вироби. У правопорушників також було вилучено велику кількість фальсифікованих спиртних напоїв - горілку, коньяк, віскі.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в Одеській області, співробітниками Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю ГУМВС України в Одеській області затримано групу з чотирьох чоловік, які на території області займалися реалізацією підроблених марок акцизного збору на алкогольні та тютюнові вироби.

У правопорушників було вилучено 465 тис. марок акцизного збору та у великій кількості фальсифіковані спиртні напої (горілка, коньяк, віскі).

По даному факту порушено кримінальну справу за ознаками злочинів передбачених ч.1 ст.204 та ч.1 ст.216 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів й незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок).

