На Вінничині вилучено 40 тис. контрабандних пачок цигарок

Київ. 4 квітня. УНІАН. На Вінниччині в результаті спільної операції працівників управління Державної служби боротьби з економічними злочинами УМВС (УДСБЕЗ) та Служби безпеки України вилучили велику партію підакцизних товарів, ввезених на територію України з порушенням митних правил.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`зків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

Так, 1 квітня в лісовому масиві на території Піщанського району працівники УДСБЕЗ провели оперативну закупівлю контрабандного коньяку іноземного виробництва, не маркованого марками акцизного збору, в кількості 680 пляшок ємністю 0,5 літрів на загальну суму 13 тисяч гривень. Під час оперативної закупівлі затримано 29-річного місцевого жителя. Так як чоловік чинив опір працівникам міліції, його було притягнуто до відповідальності за ст.185 Адмінистративного кодексу України.

За словами начальника УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області Сергія БЕВЗЕНКА, в ході санкціонованого обшуку в домоволодіннях затриманого правоохоронці вилучили ще майже 40 тисяч пачок цигарок без акцизних марок, 690 літрів спирту та майже півтони рідини коричневого кольору з характерним запахом спирту, а також 2 тисячі порожніх пляшок із коньячними наклейками. Крім затриманого у незаконних оборудках брали участь ще три особи, також жителі Піщанського району. Роль кожного буде з’ясовано в ході слідства. Зразки вилучених підакцизних товарів направлено на дослідження.

За фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту підакцизних товарів вирішується питання про порушення кримінальної справи відповідно до ст.204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України.