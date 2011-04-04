Житель Кременчука у Києві убив і розчленив свого подільника

Кременчук. 4 квітня. УНІАН. Днями оперативники відділу карного розшуку Кременчуцького міськуправління міліції в місті Києві затримали 20-річного Сергія М., кременчужанина, який з 2009 року розшукувався за здійснення ряду крадіжок на території Крюківського району Кременчука.

Як повідомили в прес-службі Кременчуцького міського управління міліції, в «послужному списку» затриманого численні квартирні крадіжки і крадіжки з торгових точок.

«Проте страшним «досягненням» є безглузде і жорстоке вбивство, вчинене в Києві. Це нова частина «кримінальної кар'єри» 20-річного кременчужанина. Тоді, в 2008 році, Сергій вже судимий за статтею 185 ч. 3 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло) вирішив у Києві продовжити свою злочинну діяльність. Ховаючись від слідства, він переїхав до міста Києва, де аж до листопада 2010 року разом з 22-річним спільником Ігорем промишляв квартирними крадіжками і крадіжками продуктів харчування і грошей з торгових кіосків. Увечері 25 листопада 2010 року, після здійснення чергової крадіжки з торгового кіоску, напарники ділили п'ятитисячний «заробіток». Розгорілася сварка, під час якої Сергій завдав Ігорю ножем кілька ударів в область шиї. Від отриманих поранень останній помер. Переконавшись у смерті напарника, Сергій розчленував тіло. Ноги і руки, а також голову загиблого він поклав у господарську сумку, яку потім на міському транспорті вивіз в лісопаркову зону в районі «Сирець», де й закопав. Потім він повернувся до квартири, почленуровал залишки тіла, склав їх у сумку, яку потім викинув у районі зупинки метро «КПІ» - йдеться у повідомленні.

Як зазначється повідомленні, днями, після затримання за вчинення крадіжок в Кременчуці, Сергій зізнався міліціонерам і в скоєнні вбивства. Отриману інформацію кременчуцькі оперативники передали київським колегам, де, після перевірки вона підтвердилася. Зараз затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового утримання Кременчуцького міського управління УМВС. Триває слідство.