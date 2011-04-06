Рівненська область. 6 квітня. УНІАН. На Рівненщині припинили діяльність потужного конвертаційного центру через який було конвертовано майже 36 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю УМВС України в Рівненській області, було задокументовано організовану злочинну групу до складу якої входило троє осіб, які, використовуючи реквізити й розрахункові рахунки 4 фіктивних підприємств, провели ряд фіктивних безтоварних операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку.

У результаті діяльності конвертаційного центру було штучно створено податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму майже 36 млн. грн., чим державі завдано збитків у вказаному розмірі.

Порушено кримінальну справу.