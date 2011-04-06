У Севастополі викрито банду, яка скоювала напади на росіян

Севастополь. 6 квітня. УНІАН. Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в м. Севастополі викрили банду, учасники якої скоювали розбійні напади, грабежі та вимагання стосовно громадян Росії й військових контрактної служби Чорноморського флоту РФ. Організував та очолив ОЗГ 26-річний уродженець Російської Федерації. Також до її складу увійшли троє росіян, двоє з яких в Україні перебували нелегально.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в АРК, встановлено, що ОЗГ була створена, як стійка озброєна банда, в 2010 році. Головною метою її учасників було отримання матеріальних благ шляхом скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. Об’єктами нападу зловмисників ставали військові, які перебувають на службі в ЧФ РФ на контрактній основі. При нападах зловмисники застосовували прийоми рукопашного бою, що загрожують життю та здоров’ю потерпілих.

Так, наприкінці 2010 року зловмисники зухвало увірвалися до квартири одного з військовослужбовців, в якого гостював його товариш по службі. Нападники, застосовуючи фізичне насильство, заволоділи мобільними телефонами, ноутбуком та кредитними картками. Зловмисники знали, що на кредитки напередодні було перераховано заробітну плату. Тож, погрожуючи позбавленням життя, «вибили» із жертв пін-коди та «зняли» в банкоматах понад 7000 гривень.

З’ясовано, що таких випадків було кілька. Слідством доведено причетність нападників до п’яти грабежів, трьох розбоїв та дев’яти вимагань.

Стосовно фігурантів порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст. 257 (бандитизм), ч.4 ст.187 (розбій), ч.5 ст.186 (грабіж), ч.4 ст.189 (вимагання), ч.3 ст.357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження), ч.3 ст.28 (вчинення злочину організованою групою), ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.1 ст.30 (відповідальність організатора за вчинення злочину) Кримінального кодексу України.

Наразі всіх учасників ОЗГ заарештовано, кримінальну справу направлено до суду.