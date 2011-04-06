Жительку міста Бердянська затримано за торгівлю людьми

Правоохоронці затримали жительку міста Бердянська, яка намагалася вивезти до Російської Федерації з метою продажу сутенерам для сексуальної експлуатації мешканок цього ж міста.

Підозрювану було затримано у результаті реалізації оперативної інформації на пункті пропуску “Козача Лопань” через Державний кордон України (у селищі Козачій Лопані Дергачівського району Харківської області). У поїзді сполученням Бердянськ – Москва указана жителька міста Бердянська намагалася вивезти до Російської Федерації двох жінок 1981 та 1985 р.н. (обидві без постійного місця роботи).

Порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.