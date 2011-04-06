Жительку міста Бердянська затримано за торгівлю людьми
16:45, 06 квітня 2011Кримінал
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У результаті реалізації оперативної інформації
Правоохоронці затримали жительку міста Бердянська, яка намагалася вивезти до Російської Федерації з метою продажу сутенерам для сексуальної експлуатації мешканок цього ж міста.
Підозрювану було затримано у результаті реалізації оперативної інформації на пункті пропуску “Козача Лопань” через Державний кордон України (у селищі Козачій Лопані Дергачівського району Харківської області). У поїзді сполученням Бердянськ – Москва указана жителька міста Бердянська намагалася вивезти до Російської Федерації двох жінок 1981 та 1985 р.н. (обидві без постійного місця роботи).
Порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.
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