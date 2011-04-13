У Севастополі передано в суд 8 справ по чиновниках-корупціонерах

Севастополь. 13 квітня. УНІАН. Слідчі органів прокуратури Севастополя в січні-березні цього року направили до суду з обвинувальним висновком 8 кримінальних справ у злочинах з ознаками корупції щодо 10 посадовців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Севастополя, йдеться про трьох працівників міськдержадміністрації, чотирьох працівників райдержадміністрацій, двох державних виконавців й одного міліціонера.

Обвинувальні висновки стосуються статей 368, 191 і 364 Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за отримання хабарів, розкрадання грошових коштів і зловживання службовим становищем. Загальна сума хабарів у даних кримінальних справах становить 49 тисяч гривень і 2 тисячі доларів.

Зараз слідчі прокуратури розслідують ще шість кримінальних справ вказаної категорії, відзначили в прес-службі.