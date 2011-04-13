У Херсоні оперативників ДСБЕЗ затримано на хабарі
Брали «під опіку» підприємства
Херсон. 13 квітня. УНІАН. Прокуратура міста Херсона порушила кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно двох оперуповноважених відділу ДСБЕЗ Херсонського міськуправління внутрішніх справ.
Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, встановлено, що 6 квітня правоохоронці вимагали та отримали 10 тис. грн. хабара від представника комунального підприємства за непроведення перевірки фінансово-господарської діяльності згаданого підприємства.
Крім того, окремим бізнесменам пропонувалася «опіка» на постійній основі, вартість якої коливалась від 1 до 3 тис. доларів США щомісячно. При цьому зловмисники гарантували власникам «своїх» фірм захист і від інших правоохоронних структур, які мають повноваження контролювати фінансово – господарську діяльність.