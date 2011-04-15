У Чернівцях лікар міської СЕС попався на хабарі
17:32, 15 квітня 2011Кримінал
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Торував дозволами
Чернівці. 15 квітня. УНІАН. Слідчі прокуратури Чернівецької області спільно з працівниками Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю затримали лікаря Чернівецької санепідемстанції.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Чернівецької області.
Установлено, що лікар одержав 3 тис. грн. хабара за видачу дозволу на підприємницьку діяльність.
Прокуратура області порушила кримінальну справу за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України.
Досудове слідство у справі триває.
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