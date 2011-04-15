У Чернівцях лікар міської СЕС попався на хабарі

17:32, 15 квітня 2011
Кримінал
0 0

Торував дозволами

Чернівці. 15 квітня. УНІАН. Слідчі прокуратури Чернівецької області спільно з працівниками Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю затримали лікаря Чернівецької санепідемстанції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Чернівецької області.

Установлено, що лікар одержав 3 тис. грн. хабара за видачу дозволу на підприємницьку діяльність.

Прокуратура області порушила кримінальну справу за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України.

Досудове слідство у справі триває.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter