У Чернівцях лікар міської СЕС попався на хабарі

Торував дозволами

Чернівці. 15 квітня. УНІАН. Слідчі прокуратури Чернівецької області спільно з працівниками Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю затримали лікаря Чернівецької санепідемстанції. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Чернівецької області. Установлено, що лікар одержав 3 тис. грн. хабара за видачу дозволу на підприємницьку діяльність. Прокуратура області порушила кримінальну справу за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України. Досудове слідство у справі триває.

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