На Чернігівщині незаконно вирубали лісу на 626 тис. грн.

Чернігів. 20 квітня. УНІАН. У Чернігівській області за незаконну вирубку лісу проти службових осіб ДП “Куликівкарайагролісництво” порушено кримінальну справу.

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, службовці впродовж 2010-2011 років, у порушення ст.69 Лісового кодексу України, без оформлення лісорубного квитка, здійснили незаконну порубку дерев та реалізували деревину на понад 626 тис. грн.

Справу порушено за ознаками злочинів передбачених ч.3 ст.246 та ч.3 ст.365 та КК України (незаконна вирубка лісу й перевищення влади або службових повноважень).