Посадовці Львівської митниці завдали втрат на 11 млн. грн.

Київ. 21 квітня. УНІАН. Причинами звільнення 27 посадових осіб Львівської митниці стали систематичні порушення нормативно-правових актів з питань митної справи, несумлінне виконання ними службових обов’язків під час митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщувались через митний кордон України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної митної служби України.

Підставами для звільнення цих працівників стали виявлені факти порушень, які призвели до втрат державного бюджету: зокрема, за рахунок заниження митної вартості втрати держбюджету становили 8,8 млн. грн.; неправильна класифікація товарів призвела до недобору 0,4 млн. грн.; незаконне звільнення від митного контролю та комплексні порушення призвели до несплати 1,8 млн. грн.

Так, для прикладу, лише при митному оформленні товару «Текстильне покриття для підлоги» сума втрат державного бюджету України становила близько 2 млн. 660 тис. грн., зазначили в Держмитслужбі.

Наразі з метою недопущення подібних порушень керівництво Львівської митниці здійснює заходи щодо усунення причин та умов вчинених порушень, аналізуються митні оформлення, вживаються посилені заходи щодо забезпечення жорсткого контролю за дотриманням у Львівській митниці законодавства України з питань митної справи.

Як повідомляв УНІАН, за результатами комплексної перевірки Львівської митниці було звільнено 27 осіб та 11 посадовців притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Перевірка на Львівській митниці тривала з 14 по 29 березня.

