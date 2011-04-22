У Маріуполі двоє дітей випали з вікна 8 поверху
16:08, 22 квітня 2011Кримінал
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Загинули обоє
Донецьк. 22 квітня. УНІАН. У Маріуполі Донецької області випали з вікна 8-го поверху і загинули двоє дітей – хлопчики 2-х і 12-ти років.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Маріупольського міськуправління міліції.
12-річний хлопчик від одержаних травм помер на місці, а 2-річний помер у кареті швидкої допомоги дорогою в лікарню.
Міліція проводить перевірку, за наслідками якої буде прийняте процесуальне рішення.
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