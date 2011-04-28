На Херсонщині податківці «дахували» підприємців

Херсон. 28 квітня. УНІАН. В Херсонській області службовці ДПІ в Новотроїцькому районі займалися підробкою документів та «дахуванням» підприємців.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі прокуратури Херсонської області, розслідуванням встановлено, що службові особи ДПІ у Новотроїцькому районі, зловживаючи службовим становищем не донарахували підприємцю–фізичній особі (ФОП) штрафні санкції у сумі понад 65 тис. грн.

Вказані чиновники, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, склали завідомо недостовірний протокол засідання комісії ДПІ у Новотроїцькому районі, у якому зазначили про відсутність підстав для застосування зазначеної штрафної санкції до підприємця.

Прокуратурою Херсонської області порушено кримінальну справу за фактом службового підроблення та зловживання службовим становищем службовими особами ДПІ у Новотроїцькому районі, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.

