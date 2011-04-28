У Донецьку посадовці АТП завдали бюджету 7 млн. грн. збитків

Донецьк. 28 квітня. УНІАН. У Донецьку викрито посадовців автотранспортного підприємства, які завдали бюджету 7 млн. грн. збитків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Згідно з повідомленням, службові особи комунального підприємства «Донелектроавтотранс», порушуючи умови договору купівлі-продажу автобусів, без перевірки фактичних можливостей підприємства-постачальника, здійснили передоплату бюджетними коштами у сумі 7 млн. грн. Проте у встановлений договором термін товар поставлено не було, а гроші не повернуто. Таким чином, місцевому бюджету було завдано збитків на суму 7 млн. грн.

За ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 «Службова недбалість» Кримінального кодексу України прокурором Донецька було порушено кримінальну справу. На даний час ведеться досудове слідство.

У прокуратурі відзначили, що з підприємства-боржника в судовому порядку була стягнута сума боргу.