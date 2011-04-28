Проводиться перевірка щодо спроби пограбування обмінника у Києві

Київ. 28 квітня. УНІАН. Міліція проводить перевірку за фактом спроби збройного пограбування пункту обміну валют.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

За даними міністра, вчора в Києві в один з пунктів обміну валют зайшла людина у формі працівника міліції, зробила два постріли з пістолета, переробленого під гумові кулі. Однак чоловіку не вдалося одержати необхідні гроші, він намагався зникнути, і його затримали люди, які перебували на вулиці і прибулий наряд міліції.

А.МОГИЛЬОВ відзначив, що при затриманні людина одержала травму і на ранок сьогоднішнього дня перебуває у реанімації в непритомному стані.

Міністр сказав, що за цим інцидентом міліція проводить перевірку.

На запитання журналістів він не зміг уточнити, хто завдав травми грабіжнику.

Як повідомляв УНІАН, за даними київського главку міліції, вчора близько 20.00 на вул. Ярославів Вал у Шевченківському районі столиці невідомий у формі співробітника міліції намагався скоїти збройне пограбування пункту обміну валюти.

Під час нападу він двічі вистрілив у касира пункту обміну валюти. Жінці вдалося уникнути поранення, втекти і покликати на допомогу. Двоє дільничних інспекторів міліції Шевченківського райуправління, які проходили повз, затримали невідомого зі зброєю в руках.

Водночас хтось із свідків події зателефонував на номер “103” і повідомив, що за цією адресою людина отримала вогнепальне поранення. Лікарі карети швидкої медичної допомоги, які прибули за викликом, констатували у затриманого нападника раптове загострення епілептичної хвороби і госпіталізували його.

У затриманого вилучено травматичний пістолет іноземного виробництва, заряджений набоями, електрошокер, підроблене посвідчення співробітника міліції, елементи форменого одягу старого зразку.

Проти затриманого порушено кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу про розбій. Він перевіряється на причетність до інших злочинів.