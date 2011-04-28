На Харківщині судитимуть екс-міліціонера

Харків. 28 квітня. УНІАН. Прокуратурою Харківської області направлено до суду для розгляду по суті кримінальну справу за обвинуваченням колишнього оперуповноваженого відділу карного розшуку Первомайського райвідділу ГУ МВС України в Харківській області 32-річного старшого лейтенанта міліції у вчиненні ним низки злочинів.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на першого заступника прокурора області Олександра КИРИЛЮКА.

За його даними, старший лейтенант обвинувачується у вчиненні ним злочинів за ч.1 ст.122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі двох підприємців), ч.4 ст.187 (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих розмірах), ч.3 ст.296 (хуліганство), ч.3 ст.364 (зловживання службовим становищем).

Справу було порушено прокуратурою ще 9 серпня 2003 року, але працівник міліції 5 років, починаючи з 2005 року, переховувався від правоохоронців, повідомили у прес-службі.

