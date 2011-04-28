У Києві затримано водія-ґвалтівника. Відео

Київ. 28 квітня. УНІАН. Сьогодні до чергової частини столичної міліції надійшло повідомлення від жінки про те, що в одному з місцевих парків її зґвалтував та пограбував невідомий водій автомобіля «Деу».

Як повідомили УНІАН в управлінні зв‘язків з громадськістю МВС України, жінка встигла запам’ятати державний реєстраційний номер автомобіля та повідомила його міліції. На розшук автомобіля з підозрюваним водієм були орієнтовані всі мобільні патрулі міліції Києва та області.

Невдовзі наряд ДСО повідомив, що виявив розшукуваний автомобіль у Деснянському районі столиці та переслідує його. Під час переслідування підозрюваний водій створив аварійно-небезпечну ситуацію. Уникаючи зіткнення, патрульний автомобіль перекинувся. До переслідування підключився інший мобільний наряд ДСО.

Втікача ловили майже годину у столиці та двох районах Київської області. Переслідували втікача підрозділи ДСО, ДАІ, ППС міліції Києва та області.

Зловмисник зрозумівши, що блокований, кинув авто та намагався втекти пішки. Далеко втекти не вдалося. За якусь мить його затримали правоохоронці.

Встановлено, що під час поїздки з центру міста на Оболонь між заявницею та водієм виник конфлікт. У такий жорстокий спосіб підозрюваний помстився пасажирці.

Наразі утікач дає свідчення у Деснянському райуправлінні столиці.

Стосовно зловмисника порушено кримінальну справу за ч.1 с.152 «Зґвалтування» , ч.2 ст.186 «Грабіж» Кримінального кодексу України.

Триває слідство.