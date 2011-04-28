На Рівненщині депутата міськради затримали з хабарем

Рівне. 28 квітня. УНІАН. У Рівненській області затримали за хабарництво депутата Дубенської міської ради.

Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю УМВС України в Рівненській області, депутат міськради, який є головою постійно діючої комісії з питань будівництва, землекористування та земельної реформи, вимагав дві тисячі доларів від 26-річного рівненського підприємця за «сприяння» у виділенні йому земельної ділянки для будівництва житлового будинку у місті Дубно.

«26 квітня, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, депутат Дубенської міської ради одержав від рівненського підприємця хабар у сумі 16 тисяч гривень і при цьому передав останньому витяг з рішення про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. Одразу після цього його затримали «на гарячому» працівники міліції», – розповів начальник управління ДСБЕЗ УМВС України в Рівненській області Віктор Галайський.

Прокуратура Рівненської області порушила кримінальну справу за фактом одержання хабара, поєднаного із вимаганням, за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 368 Кримінального кодексу України. Підозрюваного затримали в порядку ст.115 Кримінально-процесуального кодексу України. Він зізнався у скоєному злочині і на даний час перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.