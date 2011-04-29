У Донецькій області офіцер міліції привласнила 170 тис. грн.

Донецьк. 29 квітня. УНІАН. Органами прокуратури Донецької області порушено кримінальну справу стосовно офіцера міліції за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Старший слідчий міліції підозрюється у привласненні грошових коштів у сумі 169 тис. грн., вилучених під час досудового слідства у кримінальній справі, що перебувала в її провадженні.

Кримінальну справу порушено за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.