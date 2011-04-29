У Донецькій області офіцер міліції привласнила 170 тис. грн.
14:58, 29 квітня 2011Кримінал
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Порушено кримінальну справу
Донецьк. 29 квітня. УНІАН. Органами прокуратури Донецької області порушено кримінальну справу стосовно офіцера міліції за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Старший слідчий міліції підозрюється у привласненні грошових коштів у сумі 169 тис. грн., вилучених під час досудового слідства у кримінальній справі, що перебувала в її провадженні.
Кримінальну справу порушено за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.
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