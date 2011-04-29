На Луганщині затримали членів ОЗУ контрабандистів

Київ. 29 квітня. УНІАН. У Луганській області співробітники Служби безпеки України припинили діяльність організованої злочинної групи, яка спеціалізувалася на контрабанді до РФ одягу китайського виробництва.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України.

Злочинне угруповання складалося з трьох мешканців Луганської області.

Одяг, призначений для контрабандного переміщення із України, накопичувався у складському приміщенні на значній відстані від кордону. Вночі вантажівкою товар транспортувався у район пункту пропуску «Дьоміне-Олександрівка» Луганської митниці. Але під час контрабандної акції членів кримінального формування затримали на гарячому співробітники СБУ та військовослужбовці Луганського прикордонного загону.

У вантажівці виявлено близько 400 коробок з чоловічими сорочками. Решту аналогічного товару оперативники вилучили зі складу в м. Сватове. Загальна вартість контрабандного вантажу склала понад 2 мільйони 100 тисяч гривень.

За фактом замаху на контрабанду товарів у великих розмірах, вчиненого у складі організованої злочинної групи (ч.2 ст.15, ч.3 ст.28 та ч.2 ст.201 Кримінального кодексу України) стосовно організатора та членів кримінального формування порушено кримінальну справу.

Слідство за справою триває. Контрабандний вантаж та автомобіль, на якому він перевозився, вилучені правоохоронцями.