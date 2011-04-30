У Хмельницькому від отруєння газом помер працівник газової компанії

Київ. 30 квітня, УНІАН. У Хмельницькому від отруєння газом помер один працівник газової компанії, ще двоє постраждали.

Як повідомили УНАН прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався учора о 16.30.

“У підземному технологічному колодязі під час проведення профілактичних робіт на газовому вентилі сталося отруєння природним газом 3 працівників ПАТ „Хмельницькгаз”, - йдеться у повідомленні.

За даними МНС, постраждалих було госпіталізовано до Хмельницької міської лікарні, де 1 працівник помер.

Правоохоронними органами проводяться слідчі дії.