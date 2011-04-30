У Хмельницькому від отруєння газом помер працівник газової компанії
11:07, 30 квітня 2011Кримінал
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Ще двоє постраждали
Київ. 30 квітня, УНІАН. У Хмельницькому від отруєння газом помер один працівник газової компанії, ще двоє постраждали.
Як повідомили УНАН прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався учора о 16.30.
“У підземному технологічному колодязі під час проведення профілактичних робіт на газовому вентилі сталося отруєння природним газом 3 працівників ПАТ „Хмельницькгаз”, - йдеться у повідомленні.
За даними МНС, постраждалих було госпіталізовано до Хмельницької міської лікарні, де 1 працівник помер.
Правоохоронними органами проводяться слідчі дії.
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